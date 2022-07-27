Миронов назвал неизбежным объединение «Справедливой России — За правду» с КПРФ

Лидер «Справедливой России — За правду» Миронов назвал неизбежным объединение с КПРФ

Объединение партий «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Об этом заявил депутат Госдумы и лидер СРЗП Сергей Миронов, слова которого передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что предложение об объединении партий «уже давно было сделано». По словам Миронова, он не видит никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил.

Миронов добавил, что из-за позиции части руководства КПРФ процесс объединения пока не имеет продолжения, поэтому сроки его завершения зависят от членов коммунистической партии.

4 января лидер СРЗП заявил, что обсуждал вопросы объединения с лидерами некоторых непарламентских партий. По словам Миронова, он также готов обсуждать вопросы о сотрудничестве с партиями на региональных выборах 2022 года.