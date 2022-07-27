Российские патрульные применили табельное оружие во время погони за водителем

Под Красноярском патрульные применили табельное оружие во время погони за пьяным водителем

В деревне Кузнецово сотрудники красноярского полка ДПС задержали 48-летнего местного жителя за вождение в нетрезвом виде, применив табельное оружие. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, ночью патрульные заметили подозрительную машину и попросили водителя остановиться, он проигнорировал требование и начал уезжать, превышая скорость. Правоохранители поехали за нарушителем, предупреждая его о возможном применении оружия. Фигурант все равно уезжал, тогда сотрудники около леса несколько раз выстрелили в автомобиль.

На кадрах видно, как автоинспекторы начинают погоню за иномаркой, а затем беседуют с пьяным задержанным в служебной машине.

Известно, что у мужчины не было документов на автомобиль.