Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские патрульные применили табельное оружие во время погони за водителем

Под Красноярском патрульные применили табельное оружие во время погони за пьяным водителем

Кадр: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В деревне Кузнецово сотрудники красноярского полка ДПС задержали 48-летнего местного жителя за вождение в нетрезвом виде, применив табельное оружие. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, ночью патрульные заметили подозрительную машину и попросили водителя остановиться, он проигнорировал требование и начал уезжать, превышая скорость. Правоохранители поехали за нарушителем, предупреждая его о возможном применении оружия. Фигурант все равно уезжал, тогда сотрудники около леса несколько раз выстрелили в автомобиль.

На кадрах видно, как автоинспекторы начинают погоню за иномаркой, а затем беседуют с пьяным задержанным в служебной машине.

Известно, что у мужчины не было документов на автомобиль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о применении ВКС России на Украине нового разведкомплекса
В АТОР прокомментировали сообщения о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
Купившие NFT на пике россияне рассказали о потерях
Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
Россиянин уехал с ребенком кататься на сапсерфе в море и пропал
Названы главные модные тренды осени 2022 года
Собянин навестил моржей и тюленей в их новом доме
Россиянка задушила дочь и закопала ее тело под снегом
Тренер оценил призывы сажать в тюрьму чешских хоккеистов из-за игры в России
Квартиры в Москве рекордно обмельчали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.