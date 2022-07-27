Названа выгодно подчеркивающая фигуру одежда

The Symbol: укороченные жакеты и рубашки делают талию визуально уже

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вещи, которые выгодно подчеркивают фигуру. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению специалистов, скорректировать талию и сделать ее визуально уже помогут укороченные жакеты и рубашки. Названная одежда является универсальной и легко сочетается как с джинсами с низкой посадкой, так и брюками с высокой линией талии и юбками разной длины.

В то же время сделать акцент на бедрах можно посредством баски и ремней в виде цепей, которые стали популярны благодаря брендам Acne Studios, Moschino, Chanel. Как отмечают эксперты, данные изделия отлично смотрится с платьями из трикотажной ткани, жакетами и джинсами.

Кроме того, выгодно выделить формы способны предметы гардероба с вырезами на талии. Например, кроп-топы с обрамляющими фигуру завязками, а также топы и жакеты с упомянутым элементом по бокам.

В июне дизайнеры отечественного бренда купальников и нижнего белья Deseo назвали россиянкам способы визуально исправить фигуру с помощью пляжной одежды. По словам экспертов, купальники с акцентными принтами, например, цветочными или анималистическими, могут зрительно скорректировать и округлить формы. Кроме того, плавки с высокой талией и глубокими вырезами на бедрах визуально удлиняют ноги и делают их стройнее.