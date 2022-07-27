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Стало известно о планах США передать Киеву тепловизоры на три миллиона долларов

RT: Госдеп США намерен передать погранслужбе Украины тепловизионные бинокли на $3,2 млн

Фото: Jung Yeon-je / Reuters

Госдепартамент США намерен передать украинской Государственной пограничной службе партию тепловизионных биноклей. Об этом стало известно Russia Today.

Отмечается, что данное оборудование должно помочь военным обеспечивать безопасность «наиболее уязвимых» участков границы. В частности, речь идет о восточной и северной границах Украины. В Госдепе подчеркнули, что одно из требований к подрядчику является обеспечение максимально быстрой доставки оборудования на Украину.

В общей сложности украинская погранслужба получит 70 комплектов треножных штативов и тепловизионных биноклей. Стоимость каждого составляет почти 45 тысяч долларов. Общая стоимость контракта оценивается в 3,24 миллиона долларов.

Ранее иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, сообщили о дефиците базового оборудования. Так, по словам Майкла из США, солдаты не могли получить приборы ночного видения, бинокли с дальномерами, принтеры для распечатки карт местности. Кроме того, у них не было аккумуляторных батарей, из-за чего солдаты не могли включить вычислительную технику для использования противотанковых ракетных комплексов Javelin. По мнению Майкла, дефицит оборудования вызван проблемами с цепочками поставок.

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Марина Совина
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