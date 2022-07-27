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Руку сотрудницы кафе в Москве затянуло в тестомес

Руку сотрудницы кафе «Хинкали Gали» в Новой Москве затянуло в промышленный тестомес

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Сотрудница кафе «Хинкали Gали» в Новой Москве пострадала при замешивании теста в промышленном тестомесе. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Женщина не смогла самостоятельно освободить поврежденную конечность до приезда спасателей. Насадку для теста пришлось разрезать специальными ножницами.

У пострадавшей началось сильное кровотечение, в настоящее время она находится под присмотром медиков. Информация о ее состоянии и другие подробности произошедшего не приводятся.

В июне сообщалось, что в Ленинградской области рабочего, который занимался бурением скважины в садоводстве, затянуло под рабочую спираль установки. В районной администрации сообщили, что 33-летнего россиянина, пострадавшего при проведении работ, госпитализировали и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

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Варвара Кошечкина
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