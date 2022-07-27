Трамп предупредил США о повторении судьбы СССР

Экс-президент Трамп заявил, что США рискуют повторить судьбу СССР

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может повторить судьбу СССР. Его выступление с речью в Вашингтоне опубликовано на YouTube-канале Guardian News.

В частности, Трамп пообещал, что продолжит заниматься политикой. «Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом», — пояснил он. По его мнению, США движутся в этом направлении. «Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды», — заключил экс-президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стоят на коленях и терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим. По его словам, страна «очень быстро движется в ад».