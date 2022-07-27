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Американский подполковник назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину

Подполковник ВС США Дэвис: к осени Запад может прекратить поставки оружия для Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Запад может прекратить поставки оружия Украине из-за растущего недовольства собственного населения, страдающего от последствий антироссийских санкций, газового кризиса и затягивания конфликта. Сроки прекращения поставок в статье для 19FortyFive назвал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис.

«Все более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии», — подметил бывший американский офицер.

По мнению Дэвиса, если активная фаза украинского кризиса не кончится к зиме, то население стран блока НАТО усилит давление на правительства своих стран, чтобы они прекратили оказывать финансовую помощь Киеву и снабжать его оружием, а также сделали главным приоритетом поиск решений для преодоления энергетического и финансового кризиса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории. Обращаясь к делегации американского Конгресса, он указал, что после истечения этого срока отвоевать потерянные области будет значительно сложнее.

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Дмитрий Сотак
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