Политик Габбард: Байден хочет спровоцировать ядерную войну под предлогом защиты демократии

Бывший член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат на пост президента США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News обвинила нынешнего лидера страны Джо Байдена в попытке спровоцировать ядерную войну под предлогом« защиты демократии» на Украине.

Комментируя попадание в украинский «черный список» американцев с пророссийскими взглядами политик отметила, что наличие этого списка является лицемерием, так как элита США «по-прежнему стремится разорить американский народ и людей во всем мире, подталкивая ближе и ближе к ядерной войне и холокосту».

«И все это "для защиты демократии и победы над автократией" на Украине. Но президент Украины продолжает доказывать, что демократия в его стране умерла, поскольку он заставляет замолчать инакомыслящих», — отметила Габбард.

Ранее Габбард назвала американские власти поджигателями войны и обвинила их во лжи о ситуации вокруг Украины. По ее мнению, американские политики заинтересованы в набивании собственных карманов на Украине — именно поэтому они не могут оставить идею вражды с Россией. Такие же цели США преследуют и в Сирии, уверена Габбард.