Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube

Сенатор Пушков заявил, что YouTube пользуются около 90 миллионов россиян

Фото: Hello I'm Nik / Unsplash

В Совфеде назвали количество российских пользователей YouTube. Как заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, видеоплатформой пользуются около 90 миллионов россиян. Его слова передает ТАСС.

«YouTube продолжает блокировать целый ряд российских интернет-ресурсов, но старается, как мы заметили, не блокировать новых, потому что понимает, что это может привести уже к новым серьезным действиям против YouTube. Мы должны с вами отдавать себе отчет, что YouTube пользуются где-то около 90 миллионов граждан России», — заявил Пушков.

Сенатор уточнил, что большинство россиян не используют видеохостинг в политических или идеологических целях. По его словам, в основном россияне пользуются платформой в своей профессиональной деятельности и выкладывают нейтральный контент.

Пушков добавил, что в YouTube присутствует антироссийская тематика, но она не доминирует на платформе. Он указал, что видеохостинг «чистит» запрещенный контент, в том числе экстремизм, терроризм и детскую порнографию, но уделяет этому недостаточно внимания.

В июле Роскомнадзор заявил, что YouTube ведет целенаправленную деструктивную работу в российском инфополе. В Роскомнадзоре отметили, что по требованию ведомства YouTube удалил более 105 тысяч запрещенных в России материалов, но на площадке по-прежнему остаются тысячи опасных материалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Стало известно о бессилии Европы перед Путиным
В Британии отреагировали на возможное назначение Джонсона генсеком НАТО
Названы города-хозяйки перенесенного из России ЧМ по хоккею
Российские снайперы применили захваченные винтовки на Украине
Верховная Рада запретила взимать задолженности с военных ВСУ
Самолет-разведчик НАТО приблизился к границам России
Еще одна вещь из 1990-х снова стала модной в 2022 году
Польша собралась менять советские МиГ-29 на южнокорейские FA-50
США направят Эфиопии гуманитарную помощь на фоне визита Лаврова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.