Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России

Видеохостинг YouTube удалил 105 тысяч запрещенных материалов по требованию Роскомнадзора

Видеохостинг YouTube удалил более 105 тысяч запрещенных в России материалов по требованию Роскомнадзора. В то же время на площадке остались тысячи опасных материалов, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что YouTube ведется целенаправленная деструктивная работа в российском инфополе как в части распространения противоправного контента, так и в части цензурирования аккаунтов пользователей, СМИ», — сказал Зайцев. Он добавил, что в регуляторе не понимают, по каким принципам действует YouTube в этом вопросе.

Зайцев уточнил, что видеохостинг удалил более 105 тысяч противоправных материалов по требованию регулятора. «Но есть и тысячи неудаленных, действительно опасных материалов, которые площадка по каким-то причинам не удаляет», — обвинил он YouTube.

Компанию Google, которой принадлежит YouTube, неоднократно штрафовали за нарушение российского законодательства. 18 июля компании выписали второй оборотный штраф за повторный отказ удалить запрещенный и признанный недостоверным контент. Его сумма составила 22,7 миллиарда рублей.

С первым оборотным штрафов в России Google столкнулась в конце декабря 2021 года. Тогда американскую компанию оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей. Google признали виновной в систематическом неудалении запрещенной информации.