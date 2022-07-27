Литва запретила патриарху Кириллу въезд на территорию страны

МИД Литвы сообщил, что правительство запретило патриарху Кириллу въезд в страну

Правительство Литвы запретило патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию страны. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на литовский МИД.

«Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку [специальной военной операции России] запрещен въезд в Литву», — сказано в сообщении ведомства. Помимо этого, в Литве возмутились благословлением российских военных на участие в спецоперации.

Ранее Виленско-Литовская епархия, входящая в состав Русской православной церкви (РПЦ), захотела получить статус самоуправляемой церкви. В настоящее время только три православные церкви под юрисдикцией Московского патриархата имеют статус самоуправляемых, среди них эстонская, латвийская и молдавская церкви.