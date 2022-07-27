Захарова объяснила Боррелю интерес СМИ к Лаврову ментальным здоровьем

Захарова объяснила интерес СМИ к Лаврову вместо Борреля ментальным здоровьем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пожаловавшегося на повышенное внимание западных СМИ к словам главы МИД России Сергея Лаврова. Она объяснила это желанием журналистов сохранить свое ментальное здоровье, цитата опубликована в ее Telegram.

«Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон, ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их — тем более», — заявила она.

Боррель ранее заявил, что западные СМИ иногда выступают в качестве «резонатора» российского дискурса. «Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, (…) и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ]», — считает он.