Диетологи объяснили набор веса в жару

Терапевт Демичева: многие привычные блюда не подходят для жары

Люди толстеют в жару из-за того, что меньше двигаются, но продолжают есть высококалорийные продукты, объяснили в беседе с «Лентой.ру» диетологи и нутрициологи.

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Маргарита Демичева отметила, что у многих не получается летом сбросить вес, несмотря на то, что в жаркую погоду есть хочется меньше. «Дело в том, что в сильную жару двигательная активность снижается, сокращаются затраты энергии примерно на пять процентов. Инстинктивно мы сокращаем свой рацион, но делаем это неправильно», — объяснила она.

По ее словам, летом предпочтение стоит отдать блюдам, приготовленным из диетических сортов мяса (курица, индейка, кролик). При этом, продолжила Демичева, некоторые привычные блюда не всегда подходят для питания в жаркий период, поскольку способствуют выработке большого количества тепла, например, жирные мясо и рыба, острые блюда, кофе.

Если уменьшить потребление данных продуктов летом, то вы будете ощущать себя гораздо легче. Включайте в свой рацион питания больше сезонных фруктов, овощей, зелени. Они содержат много витаминов и полезных микроэлементов, которые в летнее время теряются с потом Маргарита Демичева

По словам врача, фрукты и овощи также содержат много воды, помогают избежать обезвоживания и богаты клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника. Восполнять недостаток жидкости нужно прохладной чистой водой, а не газированными напитками и соками, добавила она.

Диетолог Кристина Плотникова назвала причиной набора веса в жару нерегулярные и редкие приемы пищи. «Организм в какой-то момент резко испытывает голод, а это стресс. И чтобы восполнить дефицит и где-то взять энергию, он посылает нам сигнал о том, что нужно съесть что-то вкусное, сладкое, калорийное», — отметила диетолог.

Плотникова добавила, что в жару хочется прохлады, и тогда в ход идут мороженое и различные прохладительные напитки: сладкие газировки, квас, пиво.

Что уж говорить о пикниках с бутербродами, печеньками, чипсами и так далее. Все эти продукты очень калорийны. Лето — сезон ягод и многие любят их есть со сметаной или сливками, или присыпать сахаром Кристина Плотникова

На весе, по словам диетолога, сказывается и шашлык, особенно употребленный в вечернее время. «Если уж хотите есть шашлыки и не беспокоиться за фигуру, то выбирайте нежирные сорта мяса и ешьте больше сырых овощей, салатов и зелени», — посоветовала она.

Нутрициолог Игорь Кун уверен, что причин набора веса летом может быть много: например, люди расслабляются, так как худеть к лету уже не надо, а значит можно себе больше позволять. По его словам, проблема в том, что аппетит падает, а калорийность пищи — нет.

Те же шашлыки с кетчупом — далеко не диета. А кто-то умеет останавливаться на паре-тройке кусков? Во-вторых, сезон фруктов. Многие думают, что фрукты — чистая польза и ничего лишнего. Но это не так: во фруктах, особенно в персиках, абрикосах, нектаринах, арбузах много фруктозы Игорь Кун

Нутрициолог отметил, что в лучшем случае от переизбытка фруктов в рационе можно покрыться прыщами, а в худшем — накопить на печени висцеральный жир.

«К тому же многие из нас на самом деле не умеют отличать жажду от голода. И в такую жару можно часто перекусывать, думая, что голоден. А на самом деле, нужно просто больше пить», — призвал Кун. Он посоветовал употреблять напитки, богатые электролитами, так как эти вещества выводятся из организма при обильном потооделении из-за жары, и их баланс нужно восстанавливать.

Ранее диетолог Антон Бердов перечислил пять главных ошибок в питании летом. Среди прочих он назвал стремление в жару пить холодную воду и сладкую газировку.