Знаменитую премию обвинили в поддержке вредных для планеты зданий

ACAN обвинили премию Стирлинга в поддержке вредных для экологии проектов зданий

Сообщество Architects Climate Action Network (ACAN) обвинило знаменитую премию Стирлинга от Королевского института британских архитекторов (RIBA) в поддержке проектов зданий, которые окажут вредное воздействие на планету. Активисты опубликовали обращение на своем сайте.

Авторы письма проанализировали шорт-лист премии и пришли к выводу, что некоторые номинанты преувеличили свои характеристики, связанные с заботой об экологии. В частности ACAN не понравилось, что в список включили квартал Orchard Gardens в Лондоне, ради которого снесли жилой комплекс Heygate Estate. Активисты отметили, что снос зданий приводит к выбросам, а местные жители были вынуждены переехать. В письме также раскритиковали высотное здание 100 Liverpool Street — полностью застекленный фасад требует наличия искусственной системы охлаждения.

ACAN призвали пересмотреть список номинантов и включить туда устойчивые проекты. «Проекты были описаны RIBA как амбициозные и подходящие для низкоуглеродного будущего. Но их поддержка в качестве хороших примеров недооценивает уровень изменений, которые необходимы для адекватного преодоления климатического кризиса, и игнорирует потребности бедных групп населения в погоне за прибылью для избранных», — говорится в обращении.

В июле 2021 года основатель британского архитектурного бюро Waugh Thistleton Architects Эндрю Во назвал бессмысленными сертификаты BREEAM и LEED, подтверждающие экологичность зданий. Он заявил, что «зеленые» схемы вынуждают застройщиков оборудовать объекты ненужными системами.