Британец назвал «зеленые» сертификаты бессмысленными

Основатель британского архитектурного бюро Waugh Thistleton Architects Эндрю Во (Andrew Waugh) назвал бессмысленными сертификаты BREEAM и LEED, подтверждающие экологичность зданий. «Зеленые» схемы вынуждают застройщиков оборудовать объекты ненужными системами, заявил он в разговоре с Dezeen.

По словам архитектора, сертификатами оценивают количество углерода, который выделяется во время эксплуатации объектов. Однако системы оценки игнорируют количество воплощенного углерода, выбрасываемого во время строительства. При этом именно это вещество составляет половину всех выбросов от зданий. Действующий порядок побуждает застройщиков оборудовать здания ненужными «штуковинами», чтобы получить сертификаты. «Все это бессмысленно. Это награды, поддерживающие существующие системы», — отметил Во.

Он обратил внимание, что для достижения высокого результата в системе BREEAM зданию необходимо набрать 85 баллов, однако за низкие выбросы воплощенного углерода можно получить максимум 10 очков. По системе LEED необходимо получить 80 баллов, из которых только три относятся к выбросам во время строительства. Журналисты обратились за комментариями в компании, выдающие сертификаты. Однако в BREEAM и LEED не ответили на претензии архитектора.

BREEAM и LEED считаются двумя ведущими системами оценки экологичности зданий. Первая была создана британской организацией BRE Global, а вторая — «Американским советом по зеленым зданиям». Они оценивают объекты с точки зрения безопасности, комфорта и влияния на окружающую среду. В августе 2020 года LEED присвоили небоскребу MIRA в Сан-Франциско, а в июне 2015-го сертификат BREEAM получила спортивная арена «Лужники».