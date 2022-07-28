Оценено число участвующих в конфликте на Украине граждан Австрии

Австрийская контрразведка: в конфликте на Украине участвует двузначное число австрийцев

На данный момент в военных действиях на Украине задействовано двузначное число австрийцев. Так оценил число участвующих в конфликте граждан Австрии директор Управления государственной безопасности и разведки (DSN) Омар Хайям-Пирхнер, передает РИА Новости.

«Контрразведке известно о небольшом, двузначном числе», — уточнил глава управления. Отмечается, что новая австрийская служба разведки приступила к работе 1 декабря 202-го из-за реформирования прежней структуры после теракта в Вене в ноябре 2020-го.

Ранее иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, рассказали, что украинские войска испытывают нехватку оборудования из-за проблем с цепочками поставок. Как отметил испанский наемник Данил, на фронте наблюдается «серьезный дефицит бронетехники», вызванный бюрократией.