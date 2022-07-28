H&M назвал сроки открытия магазинов в Белоруссии

H&M сообщил, что магазины сети откроются в Белоруссии в августе

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M назвал сроки открытия магазинов сети в Белоруссии. Как отмечается на странице H&M Belarus в социальной сети «ВКонтакте», это произойдет в августе.

«Мы планируем открыть магазины в августе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все покупатели смогут сдать ненужные текстильные изделия. Кроме того, во всех торговых точках будут приниматься ваучеры, которые ранее были получены за сдачу одежды.

Ранее стало известно, что шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M продолжит работу на территории Белоруссии и Казахстана. Все семь магазинов марки в Казахстане не будут закрываться в ближайшем будущем, а три торговые точки ретейлера, которые временно приостанавливали продажи в Минске и Гродно, в ближайшее время возобновят работу.

