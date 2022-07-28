Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

H&M назвал сроки открытия магазинов в Белоруссии

H&M сообщил, что магазины сети откроются в Белоруссии в августе

Фото: Arnd Wiegmann/ Reuters

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M назвал сроки открытия магазинов сети в Белоруссии. Как отмечается на странице H&M Belarus в социальной сети «ВКонтакте», это произойдет в августе.

«Мы планируем открыть магазины в августе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все покупатели смогут сдать ненужные текстильные изделия. Кроме того, во всех торговых точках будут приниматься ваучеры, которые ранее были получены за сдачу одежды.

Ранее стало известно, что шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M продолжит работу на территории Белоруссии и Казахстана. Все семь магазинов марки в Казахстане не будут закрываться в ближайшем будущем, а три торговые точки ретейлера, которые временно приостанавливали продажи в Минске и Гродно, в ближайшее время возобновят работу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Украину в размещении РСЗО на предприятиях ДНР
США объявили награду в 10 миллионов долларов за сведения о бизнесмене Пригожине
Россия обвинила Киев в использовании портов в военных целях
H&M назвал сроки открытия магазинов в Белоруссии
В «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени Путина своими фанатами
Военный аналитик заявил о невозможности целиком пресечь поставки оружия Украине
Президент Сербии рассказал о чрезвычайном положении страны в ближайшие месяцы
Финляндия отказалась аннулировать действующие визы россиян
Захарова ответила на просьбу США провести звонок с Лавровым
В Дании заявили об обострении газовой войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.