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Суд распустил присяжных по делу об убийстве школьницы ветераном Чечни

Коллегию присяжных по делу об убийстве школьницы распустили из-за защиты подсудимого

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Судья Тюменского областного суда Наталья Жукова распустила коллегию присяжных заседателей по делу об убийстве восьмилетней школьницы Насти Муравьевой бывшим полицейским и ветераном Чечни Виталием Бережным. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Официально основанием для решения судьи Жуковой стало нарушение тайны совещательной комнаты.

По словам источника «Ленты.ру», еще 13 июля в прокуратуру и СКР поступили заявления о воздействии на присяжных, которые допущены помощником адвоката Бережного и двумя дочерями подсудимого: они активно создавали сообщения, содержащие данные, которые по закону не могут быть оглашены в присутствии присяжных, и ссылки на эти чаты направляли в личных сообщениях членам коллегии.

«В настоящее время в СУ СКР по Тюменской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой в действиях защиты Бережного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия», — сказал источник. Отбор новой коллегии назначен на 13 сентября.

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26 июля присяжные вышли из совещательной комнаты, передали вердикт по делу Бережного судье, но он так и не был оглашен — судья объявила перерыв для проверки вердикта. Решение суда уникально для России — коллегию впервые распустили после принятого решения и до его оглашения.

20 июля сообщалось, что ветеран Чечни и бывший полицейский Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он рассказал, что при проведении экспертизы были допущены грубые нарушения. Так, в ходе первых двух исследований на теле девочки не были обнаружены его биологические следы.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку, заманил ее в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Игорь Надеждин
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