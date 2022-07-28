Неработающим пенсионерам в России выделят 10 миллиардов рублей

Правительство выделит 10 миллиардов рублей на доплату неработающим пенсионерам

Правительство направит более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом на совещании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, деньги получат более миллиона граждан, то есть в среднем сумма выплаты составит около 10 тысяч рублей. Регионы получат средства на эти цели от федерального центра.

