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Экономика

Неработающим пенсионерам в России выделят 10 миллиардов рублей

Правительство выделит 10 миллиардов рублей на доплату неработающим пенсионерам
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство направит более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом на совещании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, деньги получат более миллиона граждан, то есть в среднем сумма выплаты составит около 10 тысяч рублей. Регионы получат средства на эти цели от федерального центра.

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Платон Щукин
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