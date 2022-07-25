В России подсчитали долю отказов по выплатам на детей

«Ведомости»: доля отказов по новым выплатам на детей составила более половины

По состоянию на 1 июня власти получили 4,7 миллиона запросов на получение введенных в апреле пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет, доля отказов составила более половины. Соответствующие подсчеты содержатся в презентации Минфина к семинару для регионов, пишут «Ведомости».

Решения были приняты почти по всем запросам (4,5 миллиона заявлений), одобрено 1,9 миллиона. 2,6 миллиона отказов связаны с несоответствиям критериям получения помощи. Основная причина — превышение минимального дохода семьи для получения поддержки, речь идет о 43 процентах случаев.

Другой фактор — несоответствие критерию «нулевой доход» (чуть менее трети), когда у семьи полностью отсутствует официальный заработок. Также отдельные решения обусловлены превышением имущественного ценза (наличием нескольких автомобилей, объектов недвижимости, вкладов определенного размера).

Расходы на детские выплаты в 2022 году в целом должны составить 538 миллиардов рублей — на 81 миллиард больше, чем планировалось изначально, что обусловлено увеличением прожиточного минимума, к которому пособия привязаны.

О выплате новых пособий в мае рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что средства будут доставляться Почтой России либо перечисляться на карты родителям, подавшим заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Размер помощи — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.