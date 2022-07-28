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СКР оценит бездействие полиции при угрозах убитой 17-летней девушке

СКР проверит бездействие полиции при угрозах убитой 17-летней девушке в Новосибирске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи проведут оценку бездействия полиции в рамках расследования уголовного дела об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

«Выявлена публикация о том, что родственники убитой девушки, обнаруженной на улице Лесосечной Новосибирска, ранее неоднократно сообщали об угрозах от подозреваемого в органы полиции», — сказано в сообщении.

По информации МВД, силовики не отреагировали на три заявления матери девушки.

«Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что мужчина, убивший 17-летнюю девушку в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске, до этого уже пытался ее зарезать. В 2019 году он выследил жертву на улице, когда та шла в школу вместе с подругой, и потребовал ее вернуть ему телефон и вейп. Когда девушка отказалась, фигурант ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб.

Ранее в сети появилось видео на котором мужчина в Советском районе Новосибирска наносит лежащей на дороге девушке не менее 10 ударов ножом и убегает. Россиянина задержали.

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Марина Совина
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