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Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали из-за насилия над подростком

Глава Федерации мотоспорта Петербурга арестован по обвинению в насилии над подростком

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Глава Федерации мотоспорта Санкт-Петербурга Максим Бубликов арестован по обвинению в насилии над подростком — суд заключил мужчину под стражу как минимум до 25 сентября. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Бубликов был задержан 26 июля, ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, мужчина вину не признал. Защита фигуранта возражала против заключения под стражу, указав, что мужчина ранее не судим, имеет социальные связи и родственников, которые нуждаются в его уходе. Процесс проходил за закрытыми дверями.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Бубликов в мае 2022 года под угрозой насилия совершил действия сексуального характера в отношении уроженки Петербурга 2007 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое 53-летнего местного жителя осудили на 8,5 года колонии строгого режима за совращение 19 детей из разных регионов России через интернет. По данным следствия, в 2015 году россиянин через соцсети искал детей в возрасте от 10 до 15 лет и начинал с ними общаться. В ходе переписки он отправлял им сообщения, в которых вел «циничные беседы на сексуальные темы».

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Леонид Микуляк
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