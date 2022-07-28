Британию возмутили счета за электроэнергию после заявления Газпрома

The Guardian: в Британии удивились счетам за электроэнергию после заявления «Газпрома»

В Британии возмутились прогнозируемым счетам за ЖКХ после заявления «Газпрома» о сокращении поставок горючего из России. ОБ этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в крупной британской энергетической компании.

Издание пишет, что цены на электроэнергию в королевстве взлетят до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год из-за сокращения транзита топлива по «Северному потоку» в Европу до 20 процентов от номинальной мощности.

По словам собеседника The Guardian, прогноз в 3850 фунтов стерлингов «удивительно высок». Если предположения аналитиков оправдаются, британцы будут с трудом оплачивать счета.

«Это усугубит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию», — говорится в публикации.