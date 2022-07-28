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Российский косметолог раскрыла способы сохранить красоту груди

Косметолог Гуриева: использование солнцезащитного крема предотвратит пигментацию на груди

Фото: Shutterstock

Российский врач-косметолог и основательница косметологических клиник Elastobeauty и Bionika Залина Гуриева раскрыла способы сохранить красоту зоны декольте. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 28 июля.

Эксперт отметила, что на коже груди рано начинают проявляться возрастные изменения, поскольку она деликатная и чувствительная. Так, со временем можно заметить мелкие морщины, пигментацию, провисание, отсутствие тонуса.

Для ухода за упомянутой областью тела в домашних условиях Гуриева рекомендует принимать контрастный душ, что позволит улучшить кровообращение. Кроме того, следует периодически использовать мягкие гоммажи для обновления кожи, наносить увлажняющие и питательные средства, а именно сыворотки, кремы и эмульсии. Специалистка призывает не пренебрегать использованием солнцезащитной продукции, что предотвратит появление пигментации.

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В то же время врач отмечает, что сохранить красоту зоны декольте помогут косметологические процедуры. Например, биоревитализация — инъекционная методика, благодаря которой кожа насыщается аминокислотами и микроэлементами. «То, что кожа не получает из крема или сыворотки, можно доставить в ее ткани с помощью инъекций со стопроцентным попаданием в нужный слой. А именно — туда, где клетки начинают испытывать дефицит полезных веществ. Биоревитализация проводится курсом от трех до шести инъекций раз в две недели вне зависимости от времени года», — поясняет косметолог.

Ранее российский хирург Ольга Ованесова раскрыла последствия инъекций ботокса для организма. По словам специалистки, данный препарат следует получать ограниченное количество раз и в небольшом количестве. Известно, что он помогает избавиться от морщин, однако способствует застою жидкости в тканях.

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Полина Гераскина
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