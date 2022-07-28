В США высказались об опасности российских киберугроз

Советник Байдена заявил, что киберугрозы России имеют высокий приоритет для США

Российские киберугрозы представляют для США одну из главных угроз в цифровом пространстве наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Об этом на заседании Центра новой американской безопасности заявила советник президента США Джо Байдена по кибербезопасности Энн Нойбергер, сообщают РИА Новости.

«Иран, Россия, Китай, КНДР — являются для нас высоким приоритетом в киберсфере», — высказалась советник. Она отметила, что наличие перечисленных стран в списке приоритетов опасностей в цифровом пространстве Вашингтона обусловлено разными причинами.

Ранее Белый дом сообщил, что власти США имеют дефицит 700 тысяч IT-специалистов в области обеспечения национальной безопасности в цифровой отрасли. «С учетом семисот тысяч открытых позиций в кибербезопасности, США стоят перед лицом угрозы национальной безопасности, которая должна быть устранена решительным образом», — говорится в тексте заявления.

