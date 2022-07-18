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Белый дом заявил о киберугрозах для национальной безопасности США

Администрация Байдена заявила, что в США не хватает 700 тысяч IT-специалистов

Фото: unsplash

Для надлежащего обеспечения национальной безопасности в области киберугроз США не хватает 700 тысяч IT-специалистов, американские власти намерены в кратчайшие сроки устранить дефицит кадров. Об этом заявила пресс-служба Белого дома, заявление опубликовано на официальном сайте органа.

«С учетом семисот тысяч открытых позиций в кибербезопасности, США стоят перед лицом угрозы национальной безопасности, которая должна быть устранена решительным образом», — говорится в тексте заявления.

Администрация президента США Джо Байдена намерена провести саммит, главной темой которого станут вопросы обучения специальностям в области кибербезопасности и развитие IT-инфраструктуры нового поколения. В мероприятии, которое назначено на 19 июля, примут участие министры торговли, труда, внутренней безопасности, представители различных государственных организаций, а также главы крупнейших отраслевых компаний.

Ранее стало известно, что правительство США считает угрозу кибератаки на американские компании со стороны России весьма значимой и вероятной. По информации СМИ, руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли озвучила мнение, что отсутствие крупных кибератак на объекты инфраструктуры США с начала российской спецоперации на Украине не означает снижения уровня угрозы. По ее мнению, «вредоносная киберактивность является частью российской тактики».

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Виктория Кондратьева
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