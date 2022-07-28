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Российского министра застыдили за фото с полуобнаженной девушкой в соцсетях

Главу Минкульта Калининградской области Ермака застыдили за фото с полуобнаженной девушкой
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: страница Андрея Ермака во «ВКонтакте»

Главу Министерства по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака застыдили за фото с полуобнаженной девушкой. Откровенной иллюстрацией чиновник сопроводил пост о выставке «Всероссийский день поля», который выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

На опубликованной фотографии изображена молодая девушка в нижнем белье, которая кормит кур и гусей. Закончив рассказ о выставке, Ермак добавил, что иллюстрация прикреплена для привлечения внимания.

Часть пользователей пристыдила чиновника за эту фотографию. «Когда простая учительница выкладывает фото в купальнике, ее вынуждают уволится, — напомнили россияне, — а когда министр туризма выкладывает фото женщины в нижнем белье и чулках это — плодородие».

В ответ Ермак подчеркнул, что учительница выкладывала свою фотографию. «Здесь на фото не я, а просто красивая женщина для привлечения внимания к посту. Не представляю, при каких обстоятельствах красивая женщина, пусть даже в чулках, может вызвать негативную эмоцию», — заявил он.

Некоторые пользователи отметили, что такие посты неуместны для чиновника, отвечающего за сферы культуры и туризма. Однако в комментариях нашлись и те, кто положительно оценил поступок Ермака и поставил под фотографией одобрительные эмодзи.

Ранее вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила матери, которая пожаловалась на сложности с зачислением ребенка в первый класс, что рождение детей было собственным выбором женщины. Позже чиновница принесла извинения за резкий ответ на жалобы родителей.

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Константин Лысяков
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