Вице-губернатор Кубани извинилась за грубый ответ родителям школьников

Вице-губернатор Кубани Минькова извинилась за грубый ответ на жалобы родителей школьников

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале принесла извинения за резкий ответ на жалобы родителей учеников новой школы в Краснодаре.

«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — написала Минькова.

По ее словам, встреча с родителями школьников получилась действительно напряженной, разговор длился более трех часов, и на все вопросы старались отвечать «справедливо и взвешенно».

27 июля Минькова встретилась с родителями учеников филиала школы № 17. Одна из матерей пожаловалась, что ее ребенка не удалось зачислить в первый класс, несмотря на близость новой школы к дому. Чиновница ответила, что рождение детей было собственным выбором женщины, указав, что нужно было проверить наличие свободных мест в учебном заведении, прежде чем подавать документы.

В начале года в Курганской области родители запустили флешмоб с извинениями перед властями российского региона «за создание информационного резонанса» вокруг открытия новой школы. Новое учебное учреждение на 1100 мест в Кетово построили еще в 2020-м году, но так и не открыли. Сами власти объяснили это так: «Сразу после ввода объекта застройщик резко изменил свою позицию и несколько раз отказался от предложений администрации Кетовского района о выкупе школы по цене, определенной независимой оценкой».