Опубликовано видео падения дерева на ребенка в Подмосковье

В Подмосковье дерево упало на 13-летнюю девочку, она сломала ногу

Огромная ветка дерева упала на 13-летнюю девочку в Подмосковье. Видео с места происшествия публикует АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Серпухове во второй половине дня 27 июля. На улице Физкультурная из-за сильного порыва ветра на ребенка упало дерево. Пострадавшую доставили в больницу с открытым переломом ноги, сообщили в прокуратуре Московской области.

По факту случившегося проводится проверка.

14 июля огромное дерево упало на жилой дом в Москве, разбив окно одной из квартир.