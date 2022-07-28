Дети с подозрением на коронавирус сбежали из больницы в Москве

Два ребенка с подозрением на коронавирус сбежали из московской Тушинской больницы

Из московской Детской городской клинической больницы имени Башляевой (Тушинской детской больницы) сбежали два пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Дети пропали еще 27 июля. По данным канала, сбежавшие — Максим С. и Шамиль С., ранее состоявшие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Уточняется, что одному из них 11 лет, другому — 12. Ранее дети также сбегали из дома.

На официальном портале больницы об инциденте не сообщается. В социальных сетях Тушинской больницы о произошедшем также не говорится.

Ранее стало известно, что в Челябинской области двое воспитанников — 9 и 10 лет — сбежали из летнего лагеря. Детей искали полицейские, сотрудники администрации лагеря и представители Миасского отряда областной ПСС.