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Дети с подозрением на коронавирус сбежали из больницы в Москве

Два ребенка с подозрением на коронавирус сбежали из московской Тушинской больницы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Из московской Детской городской клинической больницы имени Башляевой (Тушинской детской больницы) сбежали два пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Дети пропали еще 27 июля. По данным канала, сбежавшие — Максим С. и Шамиль С., ранее состоявшие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Уточняется, что одному из них 11 лет, другому — 12. Ранее дети также сбегали из дома.

На официальном портале больницы об инциденте не сообщается. В социальных сетях Тушинской больницы о произошедшем также не говорится.

Ранее стало известно, что в Челябинской области двое воспитанников — 9 и 10 лет — сбежали из летнего лагеря. Детей искали полицейские, сотрудники администрации лагеря и представители Миасского отряда областной ПСС.

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Валерий Розенберг
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