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Драка украинских священников на похоронах попала на видео

Священник УПЦ использовал крест в драке на похоронах военного ВСУ в Винницкой области

Драка православных священников на похоронах военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео. Запись предоставил Telegram-канал «Подъем».

В Винницкой области священник Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата возмутился выступлением коллеги из Православной церкви Украины (ПЦУ). Впоследствии священнослужитель УПЦ решил силой прервать проповедь, использовав крест в драке.

В результате нападения священник ПЦУ обратился в полицию, по его заявлению возбудили уголовное дело, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что городской совет Львова принял решение о запрете деятельности УПЦ. Горсовет также запретил деятельность организации «Украинская правоверная греко-католическая Церковь "Группа Догнала"».

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Алевтина Запольская
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