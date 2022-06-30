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Во Львове запретили Украинскую православную церковь

Львовский горсовет запретил деятельность УПЦ МП в городе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Городской совет Львова принял решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Автор инициативы, депутат от партии «Европейская солидарность» Юрий Ломага заявил, что деятельность УПЦ МП носит антигосударственный и антиукраинский характер. Горсовет также запретил деятельность организации «Украинская правоверная греко-католическая Церковь "Группа Догнала"».

Ранее деятельность УПЦ МП запретили в Конотопе и Броварах.

В конце мая собор УПЦ принял решение о полной независимости и самостоятельности, а также выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по российской военной спецоперации на Украине.

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Алевтина Запольская
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