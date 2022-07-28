В ДТП с микроавтобусом на российской трассе пострадали восемь человек

Два человека погибли и еще 8 пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Красноярском

Два человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом на 189-м километре трассы Красноярск — Енисейск. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, водитель Toyota Ractis выехал на встречную полосу на российской дороге, где столкнулся с микроавтобусом Iveco.

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир иномарки. Восьми людям из автобуса, в том числе ребенку, потребовалась помощь медиков. В полиции пояснили, что травмы у россиян незначительные. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров.

Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства происшествия. В настоящее время проводится проверка.

Ранее в Липецке при столкновении автобусов с легковушкой пострадали ребенок и 14 взрослых. Шесть человек отправили в больницу «Липецк-Мед» с травмами различной степени тяжести. 14-летнего участника ДТП доставили в областную детскую больницу.