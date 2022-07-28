Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ДТП с микроавтобусом на российской трассе пострадали восемь человек

Два человека погибли и еще 8 пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе под Красноярском

Фото: Telegram-канал «МВД 24»

Два человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом на 189-м километре трассы КрасноярскЕнисейск. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, водитель Toyota Ractis выехал на встречную полосу на российской дороге, где столкнулся с микроавтобусом Iveco.

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир иномарки. Восьми людям из автобуса, в том числе ребенку, потребовалась помощь медиков. В полиции пояснили, что травмы у россиян незначительные. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров.

Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства происшествия. В настоящее время проводится проверка.

Ранее в Липецке при столкновении автобусов с легковушкой пострадали ребенок и 14 взрослых. Шесть человек отправили в больницу «Липецк-Мед» с травмами различной степени тяжести. 14-летнего участника ДТП доставили в областную детскую больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Египет аннулировал контракт на поставку украинской пшеницы
Пятилетнюю россиянку придавило забором на детской площадке
В российском регионе зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Россиянам назвали способ не переплачивать за воду
Врач назвал пугающие симптомы «немого» инфаркта
Россиянина задержали за взятку ради крабового мяса
В ДТП с микроавтобусом на российской трассе пострадали восемь человек
На Украине предложили легализовать проституцию
Названы способы расположить к себе коллег на новом месте работы
Бывшая «мисс Вселенная» снялась в бикини и восхитила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.