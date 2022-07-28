В Казанском кремле пройдет экскурсия для незрячих

В Казани пройдет бесплатная экскурсия для незрячих и слабовидящих «Прикоснись к кремлю»

В Казани пройдет бесплатная экскурсия для незрячих и слабовидящих «Прикоснись к кремлю». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится 4 августа в Казанском кремле. Участников экскурсии познакомят с архитектурой древней крепости, также они побывают в Благовещенском соборе и мечети Кул-Шариф.

Отмечается, что на экскурсии будут использоваться тактильные макеты архитектурных памятников кремля — участники смогут исследовать формы Спасской башни, Благовещенского собора, мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике.

Ранее стало известно, что Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых людей начала печатать трехмерные фигурки героев известных книг. Их изготавливают с помощью специального оборудования: 3D-принтера и сканера.