Одежда из одного материала стала новым трендом лета 2022 года

The Symbol: платья и шорты из махровой ткани стали новым трендом лета 2022 года

Редакторы модного журнала The Symbol назвали вещи, изготовленные из одного материала, новым трендом лета 2022 года. Соответствующий текст появился на сайте издания.

Речь идет об одежде, которая сшита из махровой ткани. Отмечается, что упомянутые предметы гардероба стали набирать популярность еще в период пандемии коронавируса, а в текущем сезоне стали особенно актуальными.

Специалисты посоветовали обратить внимание на платья, шорты и топы с ворсом и пояснили, что такие вещи можно сочетать с другими материалами, например с майкой-алкоголичкой из хлопка или джинсами в стиле бохо.

В заключение авторы материала порекомендовали читателям издания носить махровые наряды не только в городе, но и на пляже. По словам журналистов, инфлюэнсеры демонстрируют в своих соцсетях бикини с ворсом и махровые мини-юбки.

Раннее в июле редакторы журнала The Symbol предсказали скорое возвращение в моду вещей, которые были особенно популярны в 2010-х годах. Они предположили, что в тренды вновь вернутся туфли на шпильке и платформе. Кроме того, в грядущем сезоне вновь обретут популярность рваные джинсы, а также бриджи и капри.