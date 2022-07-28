В России захотели разрешить параллельный импорт западных фильмов

Хамзаев призвал показывать в кинотеатрах западное кино без согласования с правообладателем

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев заявил, что необходимо разрешить показ в российских кинотеатрах западных кинокартин без согласования с их правообладателями. Он добавил, что им будет предложено направить в Россию счета для последующего получения процента с показа. Соответствующее предложение он направил в Минкультуры, пишет РИА Новости.

Депутат считает, что возобновление в кинотеатрах показа отечественных кинолент является недостаточной мерой для привлечения зрителей и поддержания кинопроката. Многие владельцы кинотеатров жалуются на сложности в индустрии российского кинопроката.

Хамзаев назвал параллельный импорт зарубежных фильмов вынужденной мерой, которая направлена на поддержку кинотеатров и российского кинопроката. По его словам, со временем, при наличии достаточного количества отечественных фильмов, Россия сможет отказаться и от этой меры. «Пока же представляется возможным внедрение такой практики, с открытием специального счета, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России», — указал он в письме.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что число российских кинотеатров, показывающих нелегальные фильмы, увеличилось за месяц почти в 8 раз. Как пояснил глава организации, месяц назад пиратские фильмы показывали в 16 кинозалах, на прошлой неделе количество площадок, где проходили незаконные сеансы, составило 127.