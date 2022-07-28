Половине ресторанов в Британии предрекли закрытие из-за санкций

Daily Express: половина подающих фиш-энд-чипс ресторанов могут закрыться из-за санкций

Половина заведений страны, где подают традиционное блюдо фиш-энд-чипс, работают в убыток из-за пошлины на ввоз рыбы из России в размере 35 процентов, сообщает Daily Express.

«Около 5000 закусочных могут оказаться под угрозой закрытия, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и поднимать цены», — предрекло издание.

Как сообщает владелец ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли почти в два раза — с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм. Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы нормализовать уровень цен из-за антироссийских санкций.

Издание Daily Express уточняет, что представитель правительства прореагировал: «Мы тесно сотрудничаем с промышленностью, чтобы смягчить последствия, которые могут иметь эти санкции».

20 июля исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал продавцов традиционного блюда фиш-энд-чипс отказаться от рыбы, выловленной в России.