Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Половине ресторанов в Британии предрекли закрытие из-за санкций

Daily Express: половина подающих фиш-энд-чипс ресторанов могут закрыться из-за санкций

Michael Reichel / Global Look Press

Половина заведений страны, где подают традиционное блюдо фиш-энд-чипс, работают в убыток из-за пошлины на ввоз рыбы из России в размере 35 процентов, сообщает Daily Express.

«Около 5000 закусочных могут оказаться под угрозой закрытия, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и поднимать цены», — предрекло издание.

Как сообщает владелец ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли почти в два раза — с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм. Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы нормализовать уровень цен из-за антироссийских санкций.

Материалы по теме:
SWIFT. Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
SWIFT.Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
26 июля 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Издание Daily Express уточняет, что представитель правительства прореагировал: «Мы тесно сотрудничаем с промышленностью, чтобы смягчить последствия, которые могут иметь эти санкции».

20 июля исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал продавцов традиционного блюда фиш-энд-чипс отказаться от рыбы, выловленной в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Европе признали потерю Украиной «лучшего друга»
Российский тревел-блогер раскрыл места для легальной покупки алкоголя в Чечне
Половине ресторанов в Британии предрекли закрытие из-за санкций
На Украине выявили группу наводивших удары по Херсону агентов
Врач перечислила опасности тренировок в жаркую погоду
Мать жениха сочла невесту слишком уродливой и заставила сына остановить свадьбу
В США создадут третью политическую партию
Минфин отказался согласовывать проект о субсидиях российским аэропортам
Оценена перспектива сокращения потребления Евросоюзом газа на 15 процентов
Мужчина попытался изнасиловать девочку на парковке в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.