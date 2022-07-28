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Россиянка объявила свою дочь «умершей» ради квартиры

Жительница Мурманска через суд объявила свою дочь «умершей», чтобы заполучить квартиру

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жительница Мурманска через суд объявила свою дочь «умершей», чтобы заполучить квартиру и стать единственной владелицей жилья. Об этом пишет «Аиф-Мурманск» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города.

Отмечается, что родственница злоумышленницы несколько лет не жила в Мурманске. После обращения матери в 2009 году суд признал ее умершей. Однако спустя более чем десять лет россиянка узнала об афере и попросила отменить принятое без ее ведома решение.

«Северянка пояснила, что с 2007 года постоянно проживает на территории Волгограда. Мать, подавшая это заявление в суд, все знала, она просто хотела стать единственным собственником квартиры», — сообщили в пресс-службе районного суда. Отмечается, что решение было пересмотрено.

Ранее житель Хабаровска прикинулся своим дядей, который умер в 2018 году, чтобы приватизировать его квартиру, находящуюся в муниципальной собственности. Родственники были сильно похожи внешне, в связи с чем нотариус не заметил отличия между фотографией в паспорте и внешностью сидящего напротив россиянина, оформив ему доверенность на сделки с недвижимостью.

Нина Ташевская
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