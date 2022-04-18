Россиянин прикинулся умершим дядей ради его квартиры

В Хабаровске мужчина прикинулся своим дядей и пытался присвоить его квартиру

В Хабаровске мужчина прикинулся своим дядей, который умер в 2018 году, ради того, чтобы приватизировать его муниципальную квартиру. Он обнаружил в квартире родственника паспорт и предпринял попытку присвоить жилье, сообщает РЕН ТВ.

Дядя и племянник были сильно похожи внешне, в связи с чем нотариус не заметил отличия между фотографией в паспорте и внешностью сидящего напротив россиянина, оформив ему доверенность на сделки с недвижимостью. В 2021 году мошенник предоставил все необходимые документы для приватизации жилья, включая доверенность, однако его афера была раскрыта во время проверки специалистом жилищного отдела администрации города.

48-летнего хабаровчанина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорили к трехлетнему условному сроку.

Ранее в Челябинске пенсионерку лишили квартиры в центре города и отправили в психбольницу. Имущество россиянки обманом отняла внучка, которая работает в полиции.