Стало известно о пошатнувшейся экономике Германии

Die Welt: экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы

Экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы. Об этом сообщает газета Die Welt.

Отмечается, что поставки российского газа из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens резко сократились, а привычные методы борьбы с инфляцией в стране больше не действуют.

В статье также говорится о том, что Европейский центробанк опасается ужесточать кредитно-денежную политику, и евро обесценивается.

Трудности с «Северным потоком-1» могут привести к необеспеченности газоснабжения индустриальных предприятий и частных домов в Германии, пишет автор. В связи с этим многие граждане боятся грядущей зимы.

Ранее главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой запустить «Северный поток-2». Из-за ограничений на поставки российского газа, в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем.