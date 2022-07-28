Оценена перспектива сокращения потребления Евросоюзом газа на 15 процентов

Специалист Колобанов заявил, что ЕС уже сократил потребление газа на 11 процентов

Евросоюз в 2022 году уже сократил потребление газа на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, и сможет сократить до 15 процентов, но это будет во многом зависеть от погодных условий. Такую перспективу в интервью РИА Новости описал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«На фоне высоких цен на газ и ограничений в поставках Евросоюз уже сократил потребление газа по сравнению с прошлым годом примерно на 11%, по предварительным данным Евростата за январь-май 2022 года​​​. Удастся ли ЕС выйти на уровень 15% сокращения? Возможно, если погода будет благоприятствовать низкому энергопотреблению», — рассказал он.

Колобанов пояснил, что под благоприятными погодными условиями подразумевается нежаркое окончание лета и теплая зима, а также сильный ветер и безоблачное небо, которые будут способствовать высокому уровню выработки электричества возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Ранее страны ЕС договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. При этом принятое соглашение отличается от предложения Еврокомиссии, в том числе оно предполагает исключения для ряда стран. В частности, добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов, смогли Испания и Португалия.