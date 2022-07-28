В Нижнем Новгороде пройдут гастрономические спектакли

В меню Нижегородской ярмарки вошли блюда, приготовленные по старинным рецептам

На Нижегородской ярмарке состоятся ужины с театрализованными представлениями и живой музыкой. Об этом сообщает «Нижний 800».

Мероприятия пройдут 6 и 20 августа в Главном ярмарочном доме. Для гостей подготовили гастрономические спектакли — в меню вошли блюда, приготовленные по старинным рецептам. Например, пирожки «на один укус», суп из ветлужских раков с кусочками судака и подновские разносолы.

Также посетителей ждут рассказы о традициях светских раутов, погружение в ярмарочные легенды и знакомство с купцами.

Ранее стало известно, что 30 июля в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный фестиваль «Великая Русь». Организаторы мероприятия подготовили для гостей и жителей города специальную программу, сопровождаемую пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой собора Александра Невского.