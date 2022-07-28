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На Украине призвали предоставить Зеленскому новый титул

Украинцы создали петицию с просьбой предоставить президенту Зеленскому титул гетмана

Фото: Офис Президента Украины

На Украине создали петицию с просьбой присвоить президенту Владимиру Зеленскому новый титул. Соответствующую петицию внесли на сайт офиса лидера страны.

«В это очень тяжелое время для нас всех предлагаю, чтобы нашему президенту предоставили титул гетмана Украины, как одному из самых выдающихся руководителей», — сказано в тексте петиции.

Отмечается, что документ с призывом должен набрать 25 тысяч голосов, чтобы его рассмотрел глава государства.

Ранее на Украине предложили выдать бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону гражданство страны и назначить его на пост премьера. В тексте петиции перечисляются положительные стороны такого решения, среди которых репутация и образование политика.

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Анастасия Заикина
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