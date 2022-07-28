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Сообщение о голодовке в СИЗО Владикавказа оказалось недостоверным

Сообщение о голодовке 172 человек в СИЗО Владикавказа оказалось недостоверным

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сообщение о голодовке 172 человек в СИЗО Владикавказа из-за условий содержания оказалось недостоверным.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» заявил, что 176 заключенных в СИЗО Владикавказа объявили голодовку. Авторы поста без указания источника информации утверждают, что заключенные в следственном изоляторе написали жалобу в Генпрокуратуру России, прокуратуру региона и уполномоченному по правам человека. В посте сказано, что голодовка началась 22 июля, а руководство регионального управления ФСИН пытается договориться с арестованными. Позиция ФСИН в публикации не приведена.

Позднее издание «15-й Регион» сообщило, что во ФСИН опровергли заявления о голодовке заключенных в СИЗО Владикавказа. «В социальных сетях распространяется информация о том, что около 200 заключенных в СИЗО-1 объявили голодовку в знак недовольства условиями содержания в изоляторе. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе надзорного органа.

Сообщение о якобы голодовке не получило большой огласки в СМИ. На Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сослалось только одно издание. Опровержение от ФСИН опубликовали два СМИ.

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