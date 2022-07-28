В российском регионе зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В поселке Ола Магаданской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Магаданской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщает Колыма.Ru со ссылкой на правительство Магаданской области. В поселке Ола под Магаданом в одном из фермерских хозяйств начали умирать куры, анализы подтвердили птичий грипп.

«Введен карантин с радиусом угрожаемой зоны в десять километров от эпидемического очага, которым и является пострадавшее КФХ [крестьянское (фермерское) хозяйство]. В эту площадь попадают два населенных пункта: поселки Ола и Гадля. В радиусе ста километров от КФХ обозначена зона наблюдения. В нее попадает Магадан и птицефабрика "Дукчинская". В этой зоне сотрудники минсельхоза и станции по борьбе с болезнями животных "Магаданская" организуют ежедневные клинические наблюдения за поголовьем», — сообщили в правительстве.

По данным источника, вероятных способов распространения гриппа три: привозные корма, дикие водоплавающие птицы или несанкционированно доставленное в регион поголовье.

«Мы с помощью дрона обследовали окрестности пострадавшего хозяйства: в местах гнездовья диких птиц трупов пернатых не обнаружено», — цитируют в ведомстве Антона Горькового, начальника станции по борьбе с болезнями животных «Магаданская».

В апреле в Японии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа в префектуре Хоккайдо, на одной из птицеферм в японском городе Сираои. Чтобы не допустить распространения болезни, в городе забили около 520 тысяч кур.