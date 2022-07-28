В Ингушетии построят новое здание колледжа искусств

В Ингушетии к 2024 году построят здание государственного колледжа искусств

В Республике Ингушетия к 100-летию региона построят новое здание колледжа искусств. Объект будет создан в рамках нацпроекта «Культура», передает ТАСС.

В пресс-службе главы и правительства региона уточнили, что работы начнутся уже в следующем году и в 2024-м учащиеся Ингушского государственного колледжа искусств продолжат обучение в новом просторном здании.

Кроме того, в ближайшее время запланирован ремонт детской школы искусств в Карабулаке, а также реконструкция и капремонт учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях Гейрбек-Юрт, Даттых, Нижние Ачалуки и Пседах.

Ранее в июле стало известно, что в городе Сунжа, Ингушетия, также началось строительство новой школы на 250 мест. Согласно утвержденному проекту, здание будет трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом.