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В Ингушетии построят новое здание колледжа искусств

В Ингушетии к 2024 году построят здание государственного колледжа искусств

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Республике Ингушетия к 100-летию региона построят новое здание колледжа искусств. Объект будет создан в рамках нацпроекта «Культура», передает ТАСС.

В пресс-службе главы и правительства региона уточнили, что работы начнутся уже в следующем году и в 2024-м учащиеся Ингушского государственного колледжа искусств продолжат обучение в новом просторном здании.

Кроме того, в ближайшее время запланирован ремонт детской школы искусств в Карабулаке, а также реконструкция и капремонт учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях Гейрбек-Юрт, Даттых, Нижние Ачалуки и Пседах.

Ранее в июле стало известно, что в городе Сунжа, Ингушетия, также началось строительство новой школы на 250 мест. Согласно утвержденному проекту, здание будет трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом.

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Валентина Процкова
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