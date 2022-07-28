В ООН назвали дату вывоза зерна из порта Украины

Первое судно с украинским зерном может покинуть украинский порт 29 июля

Первое судно с украинским зерном может покинуть порт Украины в пятницу, 29 июля, сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Трансляция брифинга ведется на сайте организации.

«Мы надеемся и планируем, что первое судно [с украинским зерном] может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра», — рассказал он.

Кроме того, в рамках сделки по экспорту из страны также будут перевозиться удобрения. По словам Гриффитса, изначально стороны были сосредоточены на вопросе по вывозу зерна, однако в последние дни переговоров включили в повестку и удобрения.

27 июля в Стамбуле прошла церемония открытия Совместного координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов. Министр обороны Турции Хулуси Акар в обращении к участникам мониторинговой миссии выразил надежду, что работа центра позволит устранить мировой продовольственный кризис, а бесперебойный вывоз зерна снизит цены на рынке.

Центр начал работу в рамках подписанного 22 июля соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море.