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В Китае оценили выход России из МКС

Global Times: за выход России из программы МКС после 2024 года несут ответственность США

Фото: Роскосмос / NASA / Reuters

Ответственность за планируемый после 2024 года выход России из программы Международной космической станции (МКС) несут США, пишет китайское издание Global Times.

В публикации отмечается, что станция стала символом международного сотрудничества, в том числе двух бывших соперников из холодной войны. Согласно оценке Global Times, выходом из этой программы Москва наказывает Вашингтон за его безответственные действия и политические манипуляции.

«Последние события говорят о том, что Россия подошла к моменту, когда ей надоели унижения и санкции США, в том числе предшествовавшие военной операции на Украине, в результате чего Москва больше не хочет никакого сотрудничества с Вашингтоном», — заявил изданию пожелавший остаться неизвестным эксперт.

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В июле «Роскосмос» объявил о выходе России из программы МКС после 2024 года.

В том же месяце президент России уволил Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса» и назначил на этот пост Юрия Борисова.

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Иван Потапов
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