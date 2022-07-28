В Китае оценили выход России из МКС

Global Times: за выход России из программы МКС после 2024 года несут ответственность США

Ответственность за планируемый после 2024 года выход России из программы Международной космической станции (МКС) несут США, пишет китайское издание Global Times.

В публикации отмечается, что станция стала символом международного сотрудничества, в том числе двух бывших соперников из холодной войны. Согласно оценке Global Times, выходом из этой программы Москва наказывает Вашингтон за его безответственные действия и политические манипуляции.

«Последние события говорят о том, что Россия подошла к моменту, когда ей надоели унижения и санкции США, в том числе предшествовавшие военной операции на Украине, в результате чего Москва больше не хочет никакого сотрудничества с Вашингтоном», — заявил изданию пожелавший остаться неизвестным эксперт.

В июле «Роскосмос» объявил о выходе России из программы МКС после 2024 года.

В том же месяце президент России уволил Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса» и назначил на этот пост Юрия Борисова.

