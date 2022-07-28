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Госдума потратит 165 миллионов рублей на изучение санкций

«Ведомости»: Госдума потратит 165 миллионов рублей на изучение санкций

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Аппарат Госдумы с конца июня опубликовал на сайте госзакупок заказ на 37 исследований суммарно почти на 165 миллионов рублей, подсчитали «Ведомости».

Там хотят изучить, как санкции влияют на различные отрасли экономики России, а также что можно сделать для борьбы с ними. Например, Госдума заказала исследование международных договоров, в которых участвует Россия, на это готовы потратить 4,9 миллиона рублей.

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На анализ «санкционных режимов в отношении критически важных секторов экономики России» направят еще шесть миллионов рублей. На то, чтобы сделать «экономику России относительно более независимой от внешних факторов», выделят 4,5 миллиона рублей. Нынешнее регулирование деятельности ЦБ «не полностью соответствует назревшим проблемам», учитывая санкции, говорится в документе.

Депутатов также интересует влияние ограничений на отдельный сферы: на промышленность, науку и образовании, финансовый сектор, ТЭК. В целом на анализ ситуации в каждой отрасли потратят по 4,5 миллиона. Также Дума хочет изучить зарубежный опыт в области импортозамещения (4,9 миллиона рублей). В настоящее время Россия является страной с самым большим числом наложенных санкций.

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Платон Щукин
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