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Прическа Ким Кардашьян стала модным трендом

Glamour: боб с применением техники окрашивания «дорогая блондинка» стала модным трендом

Фото: @kimkardashian

Редакторы журнала Glamour назвали прическу американской телезвезды Ким Кардашьян модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о стрижке, которую в начале июня 2022 года сделала Кардашьян, а именно — о бобе с применением техники окрашивания «дорогая блондинка». По словам руководителя бьюти-направления фотохостинга Pinterest Тома Спратта, поисковые запросы на данной платформе с упоминанием «короткие светлые стрижки» выросли за два месяца на 60 процентов.

Согласно материалу, в данной прическе используется такой же метод окрашивания волос как в технике «дорогая брюнетка», где мастер подбирает натуральные оттенки с целью придать глубину природному цвету волос.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

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Мария Винар
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